|Teheran stellt Forderungen
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26.03.2026 15:35:38
Teheran reagiert auf 15-Punkte-Plan - Iran stellt klare Forderungen
Laut der "informierten Quelle" fordert der Iran ein Ende aller Kampfhandlungen an allen Fronten - und damit auch im Libanon oder im Irak. Zudem sollen die USA und Israel gezielte Tötungen einstellen. Der Iran verlangt außerdem Garantien, die einen erneuten Krieg verhindern sollen.
Als unwahrscheinlich gilt, dass die USA zwei weitere iranische Forderungen akzeptieren: Kriegsentschädigungen und die Anerkennung iranischer Hoheitsrechte über die Straße von Hormus, durch die etwa 20 Prozent des weltweiten Energiehandels laufen.
Teheran wirft Washington zudem vor, lediglich Zeit gewinnen zu wollen: Die USA bereiteten sich im Hintergrund auf eine Bodenoffensive im Iran vor und versuchten zugleich, den Ölpreis niedrig zu halten.
/da/DP/men
TEHERAN (dpa-AFX)
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