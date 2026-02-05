TEIJIN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TEIJIN lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TEIJIN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at