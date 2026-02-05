Teijin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teijin präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,40 JPY. Im Vorjahresquartal waren 541,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208,84 Milliarden JPY – eine Minderung von 16,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 248,61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at