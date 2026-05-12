TEIJIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TEIJIN äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,030 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TEIJIN mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -12,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at