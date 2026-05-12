Teijin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Teijin hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 150,52 JPY gegenüber -117,510 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teijin in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 213,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 249,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 456,330 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 147,15 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Teijin hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 873,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 005,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at