12.05.2026 06:31:29

Teijin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Teijin hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 150,52 JPY gegenüber -117,510 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teijin in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 213,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 249,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 456,330 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 147,15 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Teijin hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 873,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 005,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es zum Start nach oben. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen