Teijin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Teijin hat am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren -280,570 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 217,62 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at