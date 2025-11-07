TEIJIN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TEIJIN hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,90 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,56 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte TEIJIN 1,69 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at