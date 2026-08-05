Teijin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Teijin hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 233,81 JPY gegenüber -3,840 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Teijin mit einem Umsatz von insgesamt 221,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at