TEIJIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TEIJIN lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,18 Prozent zurück. Hier wurden 1,39 Milliarden USD gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at