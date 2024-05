Teijin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teijin präsentierte am 13.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Teijin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -55,340 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 273,17 Milliarden JPY gegenüber 253,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 55,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Teijin -92,050 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 032,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 018,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 37,91 JPY und einen Umsatz von 1 023,92 Milliarden JPY beziffert.

