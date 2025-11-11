TEIKOKU ELECTRIC MFG legte Quartalsergebnis vor

TEIKOKU ELECTRIC MFG hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TEIKOKU ELECTRIC MFG 7,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at