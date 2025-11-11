|
11.11.2025 06:31:28
TEIKOKU ELECTRIC MFG legte Quartalsergebnis vor
TEIKOKU ELECTRIC MFG hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 7,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TEIKOKU ELECTRIC MFG 7,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.