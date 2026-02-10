TEIKOKU ELECTRIC MFG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TEIKOKU ELECTRIC MFG hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TEIKOKU ELECTRIC MFG 64,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 7,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at