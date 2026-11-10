TEIKOKU ELECTRIC MFG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TEIKOKU ELECTRIC MFG hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 92,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 83,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at