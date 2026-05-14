TEIKOKU ELECTRIC MFG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TEIKOKU ELECTRIC MFG lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 64,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 74,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TEIKOKU ELECTRIC MFG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 265,69 JPY beziffert, während im Vorjahr 219,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat TEIKOKU ELECTRIC MFG im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,09 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 30,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at