|
16.02.2026 06:31:31
TEIKOKU SEN-I: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TEIKOKU SEN-I veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 37,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TEIKOKU SEN-I 9,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 145,41 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 124,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 33,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 31,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.