TEIKOKU SEN-I: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TEIKOKU SEN-I veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 37,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TEIKOKU SEN-I 9,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 145,41 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 124,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 33,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 31,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

