TEIKOKU SEN-I stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TEIKOKU SEN-I ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TEIKOKU SEN-I die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TEIKOKU SEN-I im vergangenen Quartal 4,57 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TEIKOKU SEN-I 5,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at