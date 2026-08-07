TEIKOKU SEN-I stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TEIKOKU SEN-I hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,510 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TEIKOKU SEN-I einen Umsatz von 3,22 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at