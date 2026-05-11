TEIKOKU SEN-I stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TEIKOKU SEN-I äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 127,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 93,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at