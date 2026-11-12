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12.11.2026 06:31:28
Teikoku Tsushin Kogyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Teikoku Tsushin Kogyo ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teikoku Tsushin Kogyo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57,76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Teikoku Tsushin Kogyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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