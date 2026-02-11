|
11.02.2026 06:31:28
Teikoku Tsushin Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Teikoku Tsushin Kogyo hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 55,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teikoku Tsushin Kogyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!