Teikoku Tsushin Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Teikoku Tsushin Kogyo hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 55,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teikoku Tsushin Kogyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at