14.05.2026 06:31:29

Teikoku Tsushin Kogyo präsentierte Quartalsergebnisse

Teikoku Tsushin Kogyo hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 33,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 65,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teikoku Tsushin Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 136,26 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 211,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,26 Milliarden JPY – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Teikoku Tsushin Kogyo 16,79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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