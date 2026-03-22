Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.03.2026 12:34:00
Teil-Shutdown führt zu Ausfällen: Elon Musk will Gehälter von Flughafen-Security zahlen
Mitarbeiter der US-Flugsicherheitsbehörde erhalten zurzeit wegen des Haushaltsstreits kein Gehalt. Hunderte kommen deshalb nicht zur Arbeit oder kündigen sogar. Die daraus folgenden Engpässe im Flugverkehr stören nicht nur Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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