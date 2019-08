Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Ostdeutsche schwieriger

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Für die meisten Menschen in Ostdeutschland ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer schwieriger, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, als in vielen anderen deutschen Regionen. Insgesamt hängen die Lebensverhältnisse in Deutschland weitgehend vom Wohnort ab. Das ist das Ergebnis des "Teilhabeatlas Deutschland", der vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und der Wüstenrot Stiftung vorgestellt wurde.

"In fast allen ländlichen Kreisen, aber auch in den meisten ostdeutschen Städten müssen die Menschen mit geringeren Teilhabechancen leben. Dieses Schicksal teilen sie aber mit den Bewohnern einiger westdeutscher Städte, vor allem im Ruhrgebiet, aber auch im Südwesten von Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein", heißt es in der Studie.

Die besten Chancen haben diejenigen, die in Baden-Württemberg, in Teilen Bayern und im südlichen Hessen leben, so Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts.

Die Autoren haben die Teilhabechancen der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte untersucht. Dazu gehören etwa die Quote von Sozialleistungsempfängern, die Höhe der Einkommen, die Verfügbarkeit von schnellem Internet oder die Erreichbarkeit von Ärzten und Supermärkten.

"Deutlich erkennbar wird, wie wichtig eine differenzierte, diese Unterschiede aufgreifende Handlungsstrategie ist, gerade auch in der Politik", erklärte Stefan Krämer, stellvertretender Geschäftsführer der Wüstenrot Stiftung. Falsch sei es hingegen, wenn die Bundesregierung verspreche, in allen Teilen des Landes für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen ohne zu definieren, wie diese Gleichwertigkeit überhaupt auszusehen hätte.

Denn Regionen entwickelten sie demografisch und wirtschaftlich sehr unterschiedlich und brächten daher oft grundlegend verschiedene Voraussetzungen mit. "Mit dem Versprechen von Gleichwertigkeit weckt die Politik Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann", sagte Klingholz. "Dies führt unweigerlich zu Enttäuschungen und weiteren Frustrationen."

Stattdessen solle die Bundesregierung die Realität anerkennen und ihre eigenen Möglichkeiten nüchtern einschätzen. Sie solle nach Lösungen suchen, die sich an den jeweiligen regionalen Möglichkeiten und Bedürfnissen orientieren, um den Menschen überall im Land eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

