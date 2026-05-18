TEIN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TEIN hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TEIN 6,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 33,97 JPY gegenüber 24,66 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at