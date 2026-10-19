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19.10.2026 06:31:29
Tejas Networks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tejas Networks hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tejas Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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