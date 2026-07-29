Tejas Networks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tejas Networks gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tejas Networks -10,990 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 4,02 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tejas Networks 2,02 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at