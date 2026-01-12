Tejas Networks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tejas Networks hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,09 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,44 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,07 Milliarden INR, gegenüber 24,97 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 87,72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at