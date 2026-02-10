Tejnaksh Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tejnaksh Healthcare hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tejnaksh Healthcare in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26,2 Millionen INR im Vergleich zu 31,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at