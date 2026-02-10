10.02.2026 06:31:29

Tejnaksh Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tejnaksh Healthcare hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tejnaksh Healthcare in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26,2 Millionen INR im Vergleich zu 31,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX nahezu unverändert -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich nahe der Nulllinie. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen