|
10.02.2026 06:31:29
Tejnaksh Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tejnaksh Healthcare hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tejnaksh Healthcare in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26,2 Millionen INR im Vergleich zu 31,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX nahezu unverändert -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich nahe der Nulllinie. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.