Tejnaksh Healthcare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tejnaksh Healthcare äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Tejnaksh Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 32,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,610 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,36 Prozent zurück. Hier wurden 107,87 Millionen INR gegenüber 128,97 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at