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14.05.2026 06:31:29
Tekfen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tekfen hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,50 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 TRY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 14,74 Milliarden TRY gegenüber 13,56 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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