Tekfen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tekfen hat am 09.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Tekfen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,12 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 TRY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,89 Milliarden TRY – eine Minderung von 8,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,85 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at