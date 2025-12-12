Tekfen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tekfen hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tekfen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 266,9 Millionen USD im Vergleich zu 353,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at