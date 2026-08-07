Tekken: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tekken hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 138,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 92,29 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,37 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 40,43 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at