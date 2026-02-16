Tekken veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tekken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,64 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tekken ein EPS von 81,34 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tekken in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 44,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 49,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at