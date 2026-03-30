Tekno mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tekno präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 BRL. Im Vorjahresviertel waren 4,50 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tekno 78,5 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 83,1 Millionen BRL umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 10,18 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 17,21 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 296,98 Millionen BRL, gegenüber 301,03 Millionen BRL im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at