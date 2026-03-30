TEKNO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TEKNO lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,50 BRL je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,56 Prozent auf 78,5 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,1 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 10,18 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,21 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat TEKNO im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 296,98 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 301,03 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at