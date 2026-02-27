Teknosa Ic ve Dis Ticaret vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Teknosa Ic ve Dis Ticaret gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Teknosa Ic ve Dis Ticaret hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,81 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,630 TRY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 25,82 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Teknosa Ic ve Dis Ticaret 22,01 Milliarden TRY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,200 TRY beziffert. Im Vorjahr waren -7,060 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Teknosa Ic ve Dis Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 83,52 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 69,44 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 20,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at