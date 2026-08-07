Tel-Aviv Stock Exchange gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tel-Aviv Stock Exchange hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Tel-Aviv Stock Exchange 0,480 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 185,4 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tel-Aviv Stock Exchange 136,1 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at