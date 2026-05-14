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14.05.2026 06:31:29
Tel-Aviv Stock Exchange hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tel-Aviv Stock Exchange hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,84 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tel-Aviv Stock Exchange noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 ILS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 183,3 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,0 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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