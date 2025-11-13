Tel-Aviv Stock Exchange legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tel-Aviv Stock Exchange lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Tel-Aviv Stock Exchange hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 ILS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tel-Aviv Stock Exchange im vergangenen Quartal 147,1 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tel-Aviv Stock Exchange 109,1 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at