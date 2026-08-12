TELA Bio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TELA Bio veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TELA Bio mit einem Umsatz von insgesamt 19,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at