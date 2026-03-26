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26.03.2026 06:31:28
TELA Bio: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TELA Bio hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 20,9 Millionen USD gegenüber 17,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,830 USD gegenüber -1,330 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 80,28 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 69,30 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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