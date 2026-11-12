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12.11.2026 06:31:28
TELA Bio: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TELA Bio lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 19,0 Millionen USD, gegenüber 20,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,36 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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