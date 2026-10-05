TELA Bio Says FDA Grants 510(k) Clearance For Liora Monofilament Scaffold Product

(RTTNews) - Medical technology company TELA Bio, Inc. (TELA) announced Monday that its Liora Monofilament Scaffold product was granted 510(k) clearance by the U.S. Food and Drug Administration.

Liora is a fully resorbable surgical mesh device for soft tissue reinforcement that will enable TELA Bio to expand its footprint in the soft tissue reconstruction market.

Liora is also the first implant to be fully developed in the Company's ISO 8 certified cleanroom in Malvern, PA.