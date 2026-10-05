TELA Bio Aktie
WKN DE: A2PUP9 / ISIN: US8723811084
|
05.10.2026 14:26:20
TELA Bio Says FDA Grants 510(k) Clearance For Liora Monofilament Scaffold Product
(RTTNews) - Medical technology company TELA Bio, Inc. (TELA) announced Monday that its Liora Monofilament Scaffold product was granted 510(k) clearance by the U.S. Food and Drug Administration.
Liora is a fully resorbable surgical mesh device for soft tissue reinforcement that will enable TELA Bio to expand its footprint in the soft tissue reconstruction market.
Liora is also the first implant to be fully developed in the Company's ISO 8 certified cleanroom in Malvern, PA.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TELA Bio Inc Registered Shs
|
09.08.26
|Ausblick: TELA Bio verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: TELA Bio stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: TELA Bio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: TELA Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TELA Bio Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TELA Bio Inc Registered Shs
|1,18
|3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.