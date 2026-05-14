TELA Bio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TELA Bio veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 19,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at