Teladoc: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Teladoc hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,530 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,47 Prozent auf 613,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Teladoc 629,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at