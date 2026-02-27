Teladoc hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Teladoc hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Teladoc ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 642,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 640,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Teladoc -5,870 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,53 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,57 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at