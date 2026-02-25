Teladoc Aktie
WKN DE: A14VPK / ISIN: US87918A1051
|
25.02.2026 23:00:24
Teladoc Health Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Teladoc Health, Inc. (TDOC) on Wednesday reported a fourth-quarter net loss of $25.1 million, or $0.14 per share, compared to $48.4 million or $0.28 per share last year.
Fourth-quarter revenues were $642.3 million, flat compared to $640.5 million reported last year.
For the full year of 2026, the company expects revenue of $2.470 billion to $2.587 billion, and net loss per share of $1.10 to $0.70.
For the first quarter, the company expects revenue of $598 million to $620 million, and net loss per share of $0.45 to $0.35.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teladoc Inc
|
24.02.26
|Ausblick: Teladoc gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Teladoc öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Teladoc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)