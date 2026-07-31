Teladoc informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Teladoc gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 606,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 631,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at