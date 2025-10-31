Teladoc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teladoc stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 626,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 640,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at